Пловец Денис Петрашов завоевал уже вторую лицензию на Олимпийские игры в Токио — он пока единственный кыргызский спортсмен, пробившийся на Олимпиаду 2020 года.

Петрашев выступил в Южной Корее в городе Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта. Он установил рекорд для Кыргызстана, проплыв 200 метров брассом за 2 минуты 11,65 секунды. Он выполнил олимпийский норматив и получил вторую лицензию на Игры в Токио.

Ранее на том же чемпионате он получил первую лицензию, проплыв 100 метров брассом за рекордную для Кыргызстана скорость в 1 минуту 0,94 секунды.

Петрашов уже участвовал в Олимпийских играх ранее. Он обновил рекорд для Кыргызстана на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда ему было 16 лет и он проплыл 200 метров брассом за 2 минуты 16,57 секунды.