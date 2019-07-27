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Восстановить маршрут №5 планировали зимой, в итоге сделать это получилось только в июле, но мэрия из-за нарушенных обязательств расторгла договор.

В течение двух дней после споров, митингов, угроз судом и переговоров перевозчику и мэрии удалось прийти к консенсусу. Бишкекский автобус №5 с маршрутом от жилмассива Колмо до 12 микрорайона все-таки вышел на линию.

Переговоры

26 июля состоялись переговоры между мэрией и компанией перевозчиком «Шыдыр Жол Кей Джи», по итогам встречи компания согласилась на условия муниципалитета.

Перевозчик обязался сохранить льготный проезд, соблюдать график работы, внедрить электронное билетирование и ежемесячно оплачивать с каждого автобуса по 1 500 сомов за использование городской инфраструктуры.

Какие споры возникали до этого?

Ранее мэрия обвиняла перевозчика в нарушении обязательств, была готова к расторжению договора и даже обратилась в УОБДД с просьбой не пускать автобусы на линию.

Мэрия настаивала, что автобус должен был начать работу еще 25 января, но перевозчик трижды переносил дату запуска по разным причинам — в итоге автобус вышел на линию 25 июля. Также возникли проблемы с путем, по которому должны были передвигаться новые автобусы.

По постановлению правительства мэрия должна была разгрузить центральные улицы, разрешив там проезд только для легкового и муниципального общественного транспорта.

Перевозчик должен был согласовать с властями движение своих автобусов в пределах улиц Чуй – Ибраимова – Боконбаева – Молодой Гвардии, но не сделал этого. Компания до переговоров не соглашалась ни с ограничением движения в центре, ни с оплатой 1 500 сомов за автобус ежемесячно. После переговоров компании предложили обратиться по вопросу маршрута в правительство и другие ведомства.

Жители жилмассива Колмо, испытывающие неудобства из-за отсутствия маршрута, узнав о возможном расторжении договора вышли на акцию протеста 26 июля.

Перевозчик сообщил, что взял кредит в банке для выполнения договора с мэрией и привез автобусы из Китая на сумму более $1 млн. Перевозчик был готов подать в суд на мэрию с требованием возместить убытки.