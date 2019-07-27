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В одном из бишкекских ресторанов 26 июля произошло праздненство по поводу отлета общественного деятеля Эдиля Байсалова в Великобританию, где он приступит к должности посла.

Мероприятие называлось «бата алуу» — гости, в числе которых были кыргызкие политики и деятели, благословляли и давали напутствие Байсалову, чтобы он успешно работал на должности посла Кыргызстана в Великобритании.

Байсалов был назначен на должность посла 11 июня. По информации МИД, Байсалова на должность посла порекомендовал президент Жээнбеков. Байсалов будет работать в Великобритании вместо Гульнары Искаковой. Послы избираются на четырехлетний срок.