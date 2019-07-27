Рыскелди Момбеков

По решению Сокулукского районного суда депутат Рыскелди Момбеков должен выплатить 25 000 сомов Бакыту Шаршембиеву, бывшему главе Госкомитета информационных технологий и связи.

«Депутат не может подвергаться гонениям за слова, произнесенные в парламенте. Не было проведено никакой экспертизы. Меня просто признали виновным», — считает Момбеков. Он готов обжаловать решение суда.

Бакыт Шаршембиев

Шаршембиев подал в суд на Момбекова в 2018 году после того, как депутат заявил на заседании парламента, что чиновник фигурирует в девяти уголовных делах. Шаршембиев был ответственным за реализацию проекта «Безопасный город».

«Когда премьер-министр предложил руководителя учреждения, я сказал: “Вы назначаете на должность человека, на которого заведено пять уголовных дел. Назначаете на ответственную должность безответственного человека”. Тогда глава правительства сказал: “Нет, это слухи”. Сейчас я получил информацию, Бакыт Шаршембиев причастен к девяти уголовным делам. Скоро я проинформирую главу правительства и главу государства о возбужденных уголовных делах», — говорил Момбеков.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями опровергла заявление Момбекова — Шаршенбиев действительно упоминался в двух уголовных делах, но только как свидетель.

Шаршембиев подал в суд и потребовал с Момбекова 1 млн сомов как компенсацию за нанесенный моральный ущерб, суд принял решение в пользу истца, но компенсацию снизил до 25 000 сомов.