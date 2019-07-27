26 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в Кыргызстан — причиной визита стал очередной приграничный конфликт, из-за которого пришлось эвакуировать жителей кыргызского Аксая, пострадали граждане обеих стран и погиб один таджикистанец.

Главы Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры на приграничной территории и встретились с ее жителями, после переговоры продолжились в таджикской Исфаре и кыргызской Чолпон-Ате. Рассказываем, к чему пришли Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков и что становится причиной постоянных конфликтов на границе двух государств.

Военные, новые школы и чистая вода

Президенты должны были обсудить вопросы демаркации и делимитизации границ — но итоги, касающиеся этой темы, пока не были озвучены. Что касается конфликта, то на приграничной территории увеличили число военных.

«Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно. Граница будет полностью под нашим контролем», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Помимо того в планах строительство на приграничной территории инфраструктурных и социальных объектов. В августе должны закончить строительство противопожарной и спасательной служб и обеспечить жителей новым автомобилем скорой помощи.

В Аксае обещают восстановить разрушенный мост и построить насосную станцию, которая будет давать чистую питьевую воду. В приграничных селах обещают построить новые школы.

Жээнбеков призвал не вестись на провокации, делая упор на «великодушие кыргызского народа». Эмомали Рахмон сказал, что все вопросы будут решаться путем переговоров и поисков компромисса. Также он предложил аксакалам (старейшинам) держать народ под контролем и не позволять реагировать на провокации.

Стрельба из-за флагштока

Последний конфликт, из-за которого и встретились Рахмон и Жээнбеков, произошел 22 июля из-за флагштока. Жители Воруха установили флагшток, из-за чего у них началась перепалка с жителями Аксая. Перепалка переросла в столкновение.

По версии Таджикистана, жители кыргызского села Аксай «препятствовали установлению флага, самовольно выкопали землю, установили надпись “Аксай” и флаг своей страны».

Одна из сторон применила огнестрельное оружие. 23 июля конфликт продолжился и были ранены 17 кыргызстанцев, 14 из которых получили огнестрельные ранения. Среди них гражданские, милиция и пограничники. Были ранены и 10 таджикистанцев, еще один погиб.

В тот же день жителей Аксая эвакуировали. Было прекращено движение по трассам Исфара–Ворух и Ош–Исфана. Восстановили движение только 25 июля, тогда же жители Аксая смогли вернуться в свои дома. Это не первая эвакуация жителей за этот год.

Приграничные конфликты

Конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана происходят регулярно по разным причинам. В 2019 году уже был крупный конфликт с пострадавшими и погибшими, из-за которого эвакуировали жителей Аксая.

Он произошел 13 марта из-за строительства объездной дороги Аксай — Тамдык. Ссора между жителями приграничных территорий переросла в закидывание камнями, а позже — в перестрелку. Погибли два таджикистанца.

С мартовской до июльской эвакуации жителей Аксая произошло еще несколько конфликтов. 22 апреля житель Воруха передал таджикской милиции ребенка из Аксая, якобы разбившего стекло его машины. Милиция вернула ребенка в Кыргызстан, а разъяренные аксайцы вышли на улицы и уже кыргызская милиция задержала таджикистанца.

Таджикская сторона утверждала, что конфликт начали именно кыргызы. Они настаивали, что кыргызские дети закидывали машины на трассе Исфара-Ворух камнями, а после к ним примкнули и взрослые.

Другой конфликт произошел 18 июня из-за часового перекрытия дорог. Кыргызские пограничники утверждали, что таджики начали укладывать асфальт на спорном участке автодороги в кыргызском селе Таш-Тумшук без согласования с кыргызами.

На приграничной территории постоянно проходят конфликты и столкновения — повод может быть любым. 5 июня 2018 года кыргызские пограничники связали таджикских военных на несогласованном участке — причиной назвали ссору, которую развязывали таджикистанцы с местными жителями. 13 мая того же года таджикские погранцы перепутали территорию и стали проверять документы у жителей на территории Кыргызстана. 8 февраля конфликт возник из-за моста через канал Сада на спорном участке — мост построили кыргызстанцы.