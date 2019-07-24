Пресс-секретарь администрации Баткенской области Чолпон Бердикулова сообщила, что число эвакуированных людей из приграничного села Аксай возросло до 674 человек. Часть людей отправились к своим родственникам в городе Баткен, остальных разместили в специальных временных пунктах.

«Мы пока не знаем сколько будут работать пункты, но если ситуация стабилизируется и дорогу откроют, то мы отправим всех [эвакуированных] домой», — сказала Бердикулова.

Это уже не первая эвакуация жителей Аксая в Баткен. 23 июля МЧС эвакуировали 315 человек — большинство из них составляли женщины и дети.

Часть из них разместили во временных палаточных лагерях, а других подселили в семьи. Людей обеспечивают продуктами питания, водой и средствами по уходу за маленькими детьми.

Эвакуация жителей Аксая произошла из-за конфликта между кыргызстанцами и таджикистанцами на участке межгосударственной границы.

По предварительной версии, люди поссорились из-за спорно установленного флагштока. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в закидывание друг друга камнями.

По данным кыргызских властей, в результате потасовки пострадали 17 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. В Министерстве здравоохранения сообщили, что их состояние оценивается как средне стабильное. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Погранслужба Кыргызстана оценивает ситуацию как «относительно стабильную». Власти двух стран договорились проводить разъяснительную работу среди местного населения, а также совместно патрулировать спорные участки границы.

Соавтор: Айдай Эркебаева