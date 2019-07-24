Пресс-секретарь областной милиции Баткена Дамира Юсупова сообщила, что утром 24 июля жители приграничного села Аксай перекрыли дорогу Исфара — Аксай — Ворух.

По ее словам, приехавшие на место милиционеры попытались провести с ними разъяснительную беседу, но сельчане отказались открывать проезд и закидали камнями — пострадали трое милиционеров.

«Чтобы открыть дорогу, милиционеры применили шумовые средства, чтобы разогнать жителей на край дороги», — сказала Юсупова.

По данным милиции, сейчас обстановка в Аксае стабильная.

Однако по данным информагентства 24.kg, милиция также применила резиновые пули. Журналисты издания сообщили, что обстановка в селе «обострилась и есть несколько пострадавших».

«На месте находятся около 300 работников милиции и порядка 250 местных жителей […] Также имеется информация о задержании гражданских людей», — привело слова жителя села 24.kg.

В соцсетях также начали публиковать видео, на которых показаны жители Аксая, пострадавшие от действий милиционеров. Они утверждают, что «в них стреляла их собственная милиция».

«В Аксае кыргызские военные стреляют в кыргызов, бросая гранаты. Хотели просто устроить собрание, но они не разрешили», — говорит автор видео.

Издание «Марал ФМ» сообщило со ссылкой на депутата местного кенеша Абдусаттара Бердибаева, что силовики якобы использовали взрывчатые вещества против тех, кто пытался перекрыть дорогу.

Приграничный конфликт

Столкновения с милицией в селе Аксай произошли на фоне конфликта между кыргызстанцами и таджикистанцами на участке межгосударственной границы.

По предварительной версии, люди поссорились из-за спорно установленного флагштока. По данным кыргызских властей, в результате потасовки пострадали 17 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Погранслужба Кыргызстана оценивает ситуацию как «относительно стабильную». Власти двух стран договорились проводить разъяснительную работу среди местного населения, а также совместно патрулировать спорные участки границы.

Тем не менее из Аксая в город Баткен эвакуировали более 650 человек.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы