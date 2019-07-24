Бывший президент Алмазбек Атамбаев вместе с депутатами парламента Ириной Карамушкиной, Асель Кодурановой и Мурадылом Мадеминовым вылетел с российской авиабазы в Канте в Москву. Об этом сообщила его советница и зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

До встречи, дорогие друзья! Мы в путь! Приглашающая сторона отправила спецборт авиакомпании РусДжет, тип ВС: RRJ-95B…. Publicerat av Kunduz Zholdubaeva Tisdag 23 juli 2019

Ранее сам Атамбаев заявил, что вернется обратно в Кыргызстан 25 июля, примерно в 19:00. С утра в его доме в Кой-Таше собрались его сторонники — по разным данным, их было от 100 до 300 человек.

Они выдвинулись колонной из нескольких машин сопровождения и доехали с Атамбаевым до авиабазы в Канте. По пути никаких инцидентов с колонной не было. На авиабазу основную группу сторонников бывшего президента не пустили.

Атамбаев не рассказал, к кому он едет в Россию. В СМИ появлялась информация, что он собирается встретиться с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.

Бывший президент трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД — повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.