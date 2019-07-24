В пограничной службе Кыргызстана «Клоопу» сообщили, что утром 24 июля ситуация на кыргызско-таджикской границе остается «относительно стабильной».

«Пограничники охраняют участок границы в усиленном режиме. Среди [местного] населения проводят разъяснительные работы […] Никаких инцидентов этой ночью не было», — сказали в погранслужбе.

Представители погранслужб Кыргызстана и Таджикистана совместно с министрами МВД встретились 23 июля, чтобы обсудить пути решения конфликтной ситуации.

«Пограничные подразделения Кыргызстана и Таджикистана будут осуществлять совместное патрулирование вдоль условной линии государственной границы на участке, где произошел инцидент», — сообщили в погранслужбе.

Конфликт на границе

Ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась вечером 22 июля, когда между жителями кыргызского села Аксай и таджикского села Ворух произошел конфликт.

По предварительной версии, ссора между местным населением произошла из-за спорно установленного флагштока. Между людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в закидывание друг друга камнями.

После этого, конфликтующие с обеих сторон начали применять огнестрельное оружие.

По данным кыргызских властей, в результате потасовки пострадали 17 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. В Министерстве здравоохранения сообщили, что их состояние оценивается как средне стабильное.

Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Из-за конфликта кыргызские власти перевезли 315 жителей приграничного кыргызского села Аксай в город Баткен. Большинство эвакуированных — женщины и дети.

Ситуация обострилась днем 23 июля, когда по сообщениям кыргызских властей, с таджикской стороны вновь открыли огонь — в результате был ранен один военнослужащий. Позже Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило о ранении одного милиционера из села Ворух.