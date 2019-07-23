Журналисты издания Politmer.kg обвинили спикера парламента Дастана Джумабекова в том, что он на протяжении трех лет скрывал от налоговой службы свой бизнес и бизнес своей супруги.

В налоговых декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы Джумабеков указывал лишь свой личный ежегодный доход, который чуть превышал 700 тысяч сомов, но не приводил доходы родственников.

Чем владеет жена спикера?

По данным минюста, жена спикера Алина Кушубекова является соучредителем и директором компании «Ал-Био Фарм» — эта фирма занимается продажей лекарств.

В 2018 году «Ал-Био Фарм» выплатила 93 тысячи сомов в виде налогов и других платежей, кроме этого компании принадлежат два аптечных склада в Бишкеке.

Однако сам Джумабеков во время пресс-конференции 3 июля заявил, что его супруга уже не работает в компании «Ал-Био Фарм». Однако юридически Кушубекова все еще указана как соучредитель и руководитель компании.

«Бизнес жены Джумабекова не указан в его декларации, хотя она считается близким родственником. Этот бизнес существует последние 3 года. К сожалению, многие государственные служащие не соблюдают нормы закона и занимаются предпринимательской деятельностью. Это неправильное явление», — пишет журналистка Наргиза Нанакеева.

По базе данных минюста, Джумабеков является соучредителем и директором сельскохозяйственного кооператива «Артисбек Ата балдары». Однако из-за отсутствующего в базе данных ИНН, журналистам неизвестно, сколько налогов выплатила компания спикера, и выплатила ли вообще.

Пресс-секретарь спикера Эльвира Темир кызы не смогла прокомментировать «Клоопу» информацию о возможном сокрытии Джумабековым бизнеса.

С приходом президента Сооронбая Жээнбекова было заявлено о начале кампании по проверке декларацией госслужащих и депутатов. Проверка началась еще летом 2018 года — в налоговой службе заявляли, что если в декларациях найдут несоответствия, то эти данные передадут в генеральную прокуратуру.