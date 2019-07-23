В районе кыргызско-таджикской границы 23 июля, 2019 года. Фото: Жениш Айдаров / RFE / RL

Новость обновлена в 16:29

Погранслужба Кыргызстана сообщила об обострении ситуации на приграничном с Таджикистаном участке. Это случилось во время проведения разъяснительных работ с местным населением.

«[…] с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий госпогранслужбы», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что жители приграничных районов Таджикистана перекрыли дорогу Исфана — Баткен.

«[Граждане Таджикистана] камнями перекрыли дорогу Исфана — Баткен в нескольких местах. Движение по дороге Исфана — Ворух до сих пор приостановлено. Дорогу перекрыли в обед, около полудня. Пробок и заторов пока нет […] Пока неизвестно, когда уберут камни», — пояснили в погранслужбе.

Несколькими часами ранее погранслужба сообщала, что ситуация возле кыргызского приграничного села Аксай в Баткенской области была стабильной. «Но есть предпосылки к обострению ситуации. Перестрелка [между местными жителями] прекращена, движение по автотрассе Исфара — Ворух приостановлено», — сказали в погранслужбе.

Там добавили, что сейчас милиционеры проводят разъяснительную работу среди местного населения. На месте также находятся глава погранслужбы Уларбек Шаршиев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и вице-премьер-министр Жениш Разаков.

«Подразделение государственной пограничной службы переведено на усиленный вариант несения службы», — пояснили в погранслужбе.

Ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась вечером 22 июля, когда между жителями кыргызского села Аксай и таджикского села Ворух произошел конфликт.

По предварительной версии, ссора между местным населением произошла из-за спорно установленного флагштока. Между людьми завязалась словесная перепалка, которая переросла в закидывание друг друга камнями. После этого, конфликтующие с обеих сторон начали применять огнестрельное оружие.

По данным кыргызских властей, в результате потасовки пострадали 15 человек, у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Из-за конфликта кыргызские власти перевезли 315 жителей приграничного кыргызского села Аксай в город Баткен. Большинство эвакуированных — женщины и дети.

Большую часть из них разместили во временных палаточных лагерях, а еще часть эвакуированных размещена в зданиях школ.

Это вторая эвакуация жителей села Аксай в этом году из-за приграничных конфликтов между кыргызстанцами и таджикистанцами.

В середине марта местных жителей перевезли в Лейлекский район Баткенской области из-за очередного конфликта на границе с жителями таджикского анклава Ворух. Тогда погибло двое граждан из Таджикистана, а 18 — пострадали. Кыргызская сторона сообщила только о трех раненых со своей стороны.

Стычка между местными жителями повторилась в апреле. Тогда кыргызская погранслужба сообщала о пятерых раненых.