Бывший президент Алмазбек Атамбаев готов ответить на вопросы следователей по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева через средства массовой информации. Об этом заявил юрист Атамбаева Сергей Слесарев.

«Алмазбек Шаршенович готов ответить на представленные в письменном виде вопросы […] Это будут ответы в рамках публичного сообщения Атамбаева, но не в форме допроса, то есть без нарушения закона», — говорится в заявлении адвоката.

Бывший президент трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД — повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Одним из поводов для лишения Атамбаева правового иммунитета стало обвинение в незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году. Власти Кыргызстана возобновили расследование этого дела весной 2019 года — по нему уже задержаны врачи и бывшие чиновники, среди которых экс-генпрокурор Аида Салянова.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.