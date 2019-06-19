Место конфликта. Видео: издание «Турмуш»

Пресс-служба погранслужбы Кыргызстана сообщила, что вечером 18 июня граждане Таджикистана на час «незаконно» перекрыли автодорогу Исфара – Аксай – Ворух в Баткенской области.

Погранслужба уверяет, что таджикская сторона начала укладывать асфальт на спорном участке автодороги в кыргызском селе Таш-Тумшук без согласования с кыргызской стороной.

«Требования пограничного наряда о прекращении проводимых работ и открытию автодороги граждане Таджикистана проигнорировали, спровоцировав небольшой конфликт», — сообщила погранслужба.

Ведомство добавило, что дорожные работы приостановили после встречи погранслужб двух стран. Переговоры между кыргызскими и таджикскими властями продолжаются.

По информации издания 24.kg, в конфликте участвовало около 100 человек. Местные жители также сообщили изданию, что конфликт начался из-за укладки асфальта на дороге Исфара – Ворух.

Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода 19 июля сообщил радио «Озодлик», что ремонт дороги Ворух – Исфара продолжается. Таджикские власти планируют заасфальтировать 5 км дороги.

«Никаких проблем нет, работы продолжаются по графику», — сказал глава области.

Таджикские власти утверждают, что работы проводят исключительно на территории их страны. Власти Согдийской области проводят переговоры с властями Баткена.

Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана обострился в марте 2019 года. Тогда таджикская сторона была возмущена из-за строительства дороги Ак-Сай — Тамдык кыргызскими властями. Между местными жителями произошли стычки. Каждая сторона считает участок, где строилась дорога, своим.

Таджикские власти сообщила, что в результате конфликта погибли два гражданина Таджикистана и 18 ранены. Кыргызская сторона сообщила только о трех раненых со своей стороны.

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