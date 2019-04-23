Вечером 22 апреля в Баткенской области между жителями кыргызского села Аксай и таджикского анклава Ворух снова произошел конфликт.

Госпогранслужба Кыргызстана сообщила, что в тот день неизвестный таджикистанец незаконно задержал и увел на территорию анклава Ворух восьмилетнего ребенка из села Аксай.

Таджикистанец занимался очисткой на реке Карашвин недалеко от условной кыргызско-таджикской границы. Мужчина объяснил, что мальчик якобы разбил стекло его экскаватора и поэтому он его увел в Ворух.

Позже он передал ребенка таджикским милиционерам, а затем мальчика вернули кыргызским пограничникам. Это вызвало возмущение жителей Аксая и они вышли на улицы.

Пресс-секретарь кыргызской Госпогранслужбы Гульмира Борубаева сообщила «Клоопу», что инцидент на кыргызско-таджикской границе «уже урегулирован», а на приграничных территориях «не наблюдается скопления людей».

«Кыргызские и таджикские пограничники договорились не применять оружие и следовать достигнутым договоренностям. […] Вопросы были решены, граждане разошлись по домам. Сейчас движение автомашин по автодороге Исфара — Ворух восстановлено», — сказала Борубаева.

В УВД Баткенской области сообщили о задержании таджикистанца, забравшего с собой мальчика на территорию Воруха. На мужчину возбудили уголовное дело.

Версия таджикской стороны

Таджикское издание «Азия Плюс» со ссылкой на источник в администрации Воруха написало, что приграничный конфликт начали жители села Аксай.

«Сначала их дети начали кидать камни в тракторы, которые перевозили гальку с берега реки. Потом к детям присоединились и взрослые. Камнями затем стали закидывать и легковые машины, которые ехали со стороны города Исфара в Ворух, в том числе такси, которые везли пассажиров», — сообщил собеседник «Азия Плюс».

По его словам, из-за закидывания камнями жители Воруха решили воздержаться от поездок по автодороге Исфара — Ворух «во избежание происшествий». «Дорогу в Ворух не закрыли, но жители Аксая с двух сторон дороги стояли с камнями в руках […] Сегодня утром машины проехали, все спокойно», — сказал источник «Азия Плюс».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Раздоры между жителями Аксая и Воруха периодически происходят из-за того, что границы между Кыргызстаном и Таджикистаном не согласованы. Один из последних крупных конфликтов произошел в марте 2019 года: поводом стало строительство кыргызской дороги Аксай—Тамдык в объезд таджикского анклава.

Приграничная ссора вылилась в потасовку, а затем в перестрелку. По информации таджикский властей, в ходе столкновений погибло двое их граждан, а 18 — пострадали. Кыргызская сторона сообщила только о трех раненых со своей стороны.

В период конфликта кыргызские и таджикские власти перекрывали дороги, но позже трассы открыли. Власти Кыргызстана и Таджикистана договорились, что строительство дороги Аксай—Тамдык будет продолжено.