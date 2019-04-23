Председатель партии провластной «Нур Отан» и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Касыма-Жомарта Токаева на пост президента страны 23 апреля.

«Зная Токаева много лет, считаю его самым достойным на сегодняшний день кандидатом на эту высшую должность в стране […] Он был моим верным соратником все эти годы и поддерживал все начинания и инициативы. Я ему верю», — заявил Назарбаев.

Партия согласилась с предложением Назарбаева и выдвинула Токаева в качестве кандидата.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня.

Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента страны 19 марта — он правил Казахстаном почти 30 лет. На следующий день, 20 марта, в должность президента страны вступил Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева — дочь Нурсултана Назарбаева — заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Казахстана. Сейчас она занимает должность спикера парламента страны.

Инфошум: Как переименование Астаны отвлекло внимание от создания казахской монархии