Более 200 сторонников политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова вышли на митинг к зданию Верховного суда, который должен пересмотреть их дела. Демонстранты вышли с лозунгами: «Свободу Текебаеву!», «Свободу Жапарову!»

Митинг сторонников Текебаева и Жапарова Сторонники политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова вышли на митинг к зданию Верховного суда, который сегодня пересматривает их дела. Демонстранты требуют, чтобы суд был справедливым и отпустил Текебаева и Жапарова. Publicerat av Kloop Måndag 22 april 2019

На митинг пришли лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов и его сопартиец депутат Каныбек Иманалиев.

«Наши адвокаты обратились по пяти вновь открывшимся обстоятельствам. Мы у судей должны потребовать справедливое, законное решение. Мы не хотим оказывать давление, мы просто требуем законное решение. […] Требуем честного суда для Текебаева и Жапарова», — заявил Шыкмаматов.

Демонстранты также потребовали посадить экс-президента Алмазбека Атамбаева, бывшего главу Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева и экс-генпрокурора Индиру Джолдубаеву.

Верховный суд пересматривает уголовные дела Текебаева и Жапарова, потому что в силу вступили новые Уголовно-процессуальные кодексы. Суд отложил рассмотрение дела Жапарова до 30 апреля из-за отвода председателя со стороны защиты.

Политиков признали виновными в 2017 году при президенте Алмазбеке Атамбаеве. Однако сейчас Атамбаев, который уже не возглавляет страну, поддерживает пересмотр уголовных дел против Текебаева и Жапарова, если появятся новые обстоятельства.

Дело против Омурбека Текебаева возбудили после того, как он, будучи лидером оппозиционной парламентской партии «Ата Мекен», выступил против конституционной реформы, инициированной Атамбаевым.

Политика обвинили в коррупции и получении взятки в миллион долларов от российского предпринимателя взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов.

Обоих признали виновными и осудили на 8 лет, однако из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали.

А оппозиционера Садыра Жапарова обвинили в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Хотя Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности, оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы.