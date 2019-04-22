В городе Ош 22-апреля открыли больницу, которую построили за 1,8 млд сомов гранта правительства Китая. В открытии больницы участвовали президент Сооронбай Жээнбеков и местные чиновники.

Новая больница может вместить около 150 пациентов. Здание состоит из административного, амбулаторного и стационарного блока. Строительство трехэтажной больницы началось в 2016 году. По проекту, больницу должны были открыть в мае 2018 года.

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