Гран-при фестиваля, 3 золотых, 2 серебряных и бронзовая медали, и специальный приз в категории «For better change» — это полный список наград, завоеванных кампанией «Кошого» или «Я не говорила да», которую Kloop.kg проводило вместе с агентством Leo Burnett Moscow. Акция проходила онлайн и офлайн в ноябре-декабре 2018 года.
Акция «Я не говорила да» проводилась онлайн и офлайн в конце 2018 года — главной целью кампании было рассказать о преступной практике ала качуу через реальные истории жертв, которых мужчины в свое время похитили для насильственного вступления в брак.
На фестивале «Белый квадрат» акция боролась за главную награду в 11 категориях, и выиграла призы в 8 из них. Вот полный список наград:
— Гран-при фестиваля;
— Золото в категории Integrated (Multi-platform campaigns);
— Золото в категории Media campaign (Low budget campaign);
— Золото в категории Channels (Use of Ambient Media);
— Серебро в категории PR (Use of PR practice);
— Серебро в категории Media campaign (Low budget campaign);
— Бронза в категории Social AD (Socially-oriented film);
— Специальный приз в категории «For a better change».
«Белый квадрат» — это один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинга в Восточной Европе, который проходит уже 11 лет. В ежегодном мероприятии участвуют компании и организации из 25 европейских и постсоветских стран.
«Я не говорила да»
Kloop.kg и Leo Burnett Moscow начали работу над кампанией против ала качуу в сентябре 2018 года. В течение двух месяцев мы собрали реальные истории женщин, которых похищали для насильственного вступления в брак.
Затем мы выбрали пять из них: их мы распечатали на простынях — «Кошого», чтобы развесить по всему Бишкеку — и опубликовали на сайте, где их можно прослушать.
(А ещё вы можете добавить там свою историю, или историю своих знакомых и близких людей, которые стали жертвой «ала качуу».)
Акция проводилась, потому что «ала качуу» — до сих пор распространенная практика, которую прикрывают якобы «древней традицией». Во время «обряда» несколько парней насильно похищают девушку и увозят домой к «жениху» .
В этом «доме» под давлением и угрозами многочисленных родственников, девушку заставляют сесть за кошого — это означает, что она согласна стать женой. Когда угрозы и давление не работают, девушку насилуют, чтобы ей было стыдно уйти из дома преступника.
Нужно не только ужесточать законы
Это происходит несмотря на то, что 6 лет назад в уголовном кодексе Кыргызстана появилось наказание за «ала качуу», зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами. А до суда дошли лишь 28 дел.
Согласно данным Нацстаткома за 2016 год, каждая 17-я девушка в Кыргызстане стала жертвой этой преступной «традиции».
При этом, наказание за ала качуу ужесточается. В январе 2019 года вступил в силу новый уголовный кодекс, по которому преступник может получить до 10 лет лишения свободы.
В Кыргызстане законы могут быть строгими, но пока они не работают (и непонятно, как заставить их работать) — это бессмысленно.
Наша команда считает, что это произойдет, когда правоохранительные органы начнут реагировать и работать по таким преступлениям (и иногда у них даже получается). Однако, и здесь существует проблема: более 90 процентов сотрудников милиции — мужчины.
Мы хотим, чтобы женщин в правоохранительных органах было как минимум 50% от общего числа. Тогда закон будет работать.
Почему это важно?
Многие милиционеры отказываются регистрировать заявления, потому что не считают это преступлением. Они сами когда-то создали свои семьи таким же образом.
Отсутствие женщин в милиции ведет к безнаказанности. Преступники совершают больше похищений, изнасилований и побоев, когда понимают, что им за это ничего не будет.
Сейчас всего 6% женщин работают в структурах МВД, они работают на административных должностях и в дорожном патруле.
Мы верим — чем больше женщин будет в правоохранительных органах, тем более безопасной будет жизнь женщин в Кыргызстане.