Нужно не только ужесточать законы

Это происходит несмотря на то, что 6 лет назад в уголовном кодексе Кыргызстана появилось наказание за «ала качуу», зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами. А до суда дошли лишь 28 дел.

Согласно данным Нацстаткома за 2016 год, каждая 17-я девушка в Кыргызстане стала жертвой этой преступной «традиции».

При этом, наказание за ала качуу ужесточается. В январе 2019 года вступил в силу новый уголовный кодекс, по которому преступник может получить до 10 лет лишения свободы.

В Кыргызстане законы могут быть строгими, но пока они не работают (и непонятно, как заставить их работать) — это бессмысленно.

Наша команда считает, что это произойдет, когда правоохранительные органы начнут реагировать и работать по таким преступлениям (и иногда у них даже получается). Однако, и здесь существует проблема: более 90 процентов сотрудников милиции — мужчины.

Мы хотим, чтобы женщин в правоохранительных органах было как минимум 50% от общего числа. Тогда закон будет работать.