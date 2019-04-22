Месторождение Таш-Булак. Фото: Издание «Кактус»



Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев образовал комиссию, которая должна «тщательно» проанализировать воздействие работ на урановом месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области на состояние окружающей среды.

По словам Абылгазиева, все решения относительно уранового месторождения будут приниматься «только с учетом итогов работы этой комиссии».

«Если будет установлено, что деятельность на урановом месторождении может нанести вред здоровью людей и [окружающей среде], мы должны отказаться от разработки месторождения. Если же выявится, что таких рисков нет и технологический процесс будет полностью безопасным, то должно быть принято другое решение», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что сейчас на месторождении не добывается уран и он не будет добываться, пока комиссия не завершит свою работу.

По сообщению правительства, урановая руда с Таш-Булака может помочь запуститься Кара-Балтинскому горнорудному комбинату, который «простаивает вследствие отсутствия сырья».

«На урановом месторождении планируется создание порядка 250 рабочих мест, а на Кара-Балтинском горнорудном комбинате – 450 рабочих мест», — говорится в сообщении правительства.

Кыргызстанцы выступают против добычи урана в Иссык-Кульской области из-за угрозы загрязнения окружающей среды. Онлайн петиция на сате change.org за сутки набрала более 10 тысяч подписей. Местные жители дважды выходили на митинги.

Компания «ЮрАзия в Кыргызстане» ведет геологоразведочные работы на месторождении с 2013 года. О разработке стало известно в декабре 2018 года. Тогда глава Кара-Балтинского комбината Андрей Акимов пообещал не допустить вреда окружающей среде.

Госкомитет промышленности утверждает, что разработка будет «экологически безопасной» и создаст новые рабочие места. Ведомство обещает, что при работах не будут использоваться реагенты, не будут строится хвостохранилища.

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