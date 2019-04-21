Таш-Булак, Фото: Кактус

На месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области проводят геологоразведочные работы. Местные жители боятся, что если урановое месторождение будут разрабатывать, это плохо повлияет на экологию. Власти утверждают, что разработка будет безопасной.

Жители Тонского района требовали прекратить работы на урановом месторождении Таш-Булак — они боятся, что это негативно повлияет на экологию. Чтобы избежать конфликтов, власти предложили местным жителям войти в состав межведомственной комиссии, которая следит за работами на месторождении и решает, будут ли его разрабатывать.

Разрабатывать месторождение намерена компания «ЮрАзия», которая в 2010 году получила лицензию на проведение геологоразведочных работ. Это основной налогоплательщик в Тонском районе — с 2012 года компания выплатила государству около 87.5 миллионов сомов.

Разработка вероятно будет проводится при участии российского инвестора. В марте российская «Центрально-Азиатская урановая компания» подписала контракт на 30 миллионов долларов, которые должны были направить на разработку месторождения по лицензии «ЮрАзии» и модернизацию Кара-Балтинского горнорудного комбината.

Госкомитет промышленности утверждает, что разработка будет «экологически безопасной» и создаст новые рабочие места. Ведомство обещает, что при работах не будут использоваться реагенты, не будут строится хвостохранилища.

Радиоактивный песок должны отправлять на Кара-Балтинский горнорудный комбинат, где из него добудут уран и другие вещества, а после его очищенным вернут на место разработки. Доставка песка на комбинат будет осуществляться по железной дороге в защищенных контейнерах.

«Весь очищенный материал уложат на место, рекультивируют, на этом месте восстановят почвенно-растительный слой и высадят многолетние травы для восстановления территорий пастбищ», — говорят в Госкомитете.

О разработке стало известно еще в декабре 2018 года. Тогда глава Кара-Балтинского комбината Андрей Акимов также обещал не допустить вреда окружающей среде.

«Мы будем действовать в строгом соответствии с законами. Мы понимаем всю ответственность за сохранность экологии региона, поэтому нами будут предприняты все необходимые процедуры для соблюдения экологических стандартов. Никакого вреда окружающей среде не будет!» — говорил он.

Вести разработку будут на глубине 25 метров, где находятся запасы радиоактивных веществ. Урана на месторождении около 3500 тонн, есть также фосфор, цирконий и титано-магнетит. Последнего вещества в месторождении больше всего — более полутора миллионов тонн.