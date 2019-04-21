Судебный процесс по пересмотру дела бывшего главы Госкомитета нацбезопасности Мурата Суталинова затягивается по разным причинам — в последний раз ею стало здоровье подсудимого. Он пережил гипертонический криз и не смог посетить судебное заседание. Рассказываем, как движется дело Суталинова.

У бывшего главы Госкомитета нацбезопасности Мурата Суталинова, осужденного на 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества, последняя стадия рака — он нуждается в паллиативной помощи. Паллиативная помощь — это уход за теми больными, кто, скорее всего, уже никогда не поправится.

Он не смог посетить последнее заседание суда — по информации ГСИН он с 1 апреля находился в Наццентре онкологии, а 11 апреля перенес гипертонический криз, из-за которого врачи не отпустили его на заседание 15 апреля. Следующее заседание пройдет 7 мая.

Но заседания переносили и ранее как в Бишкекском городском суде, так и в Ленинском районном. По словам брата подсудимого, судебные процессы переносят с конца 2018 года используя «абсурдные отговорки».

«У Мурата Суталинова состояние тяжелое, одну почку удалили несколько лет назад, а на второй почке рак четвертой степени. По закону заключенные с подобным диагнозом подлежат освобождению. У нас же судебный процесс откладывается с конца 2018 года. Отговорки у суда уже совсем абсурдные, по второму и третьему кругу вызывают одних и тех же свидетелей, которые уже не раз давали показания под присягой. Вопросы, по которым суд можно отложить на пару часов максимум, откладывают постоянно на срок от двух недель до месяца», — рассказал Ажибек Суталинов Kloop.kg.

Тяжелое состояние Суталинова еще зимой подтвердил консилиум, который рекомендовал его к досрочному освобождению. Тогда Ленинский районный суд отказал в освобождении бывшего главы ГКНБ, потому что он не отбыл две трети из назначенного срока наказания. Тогда же омбудсмен и бывший сотрудник ГКНБ Токон Мамытов заявил, что не в праве вмешиваться в решение суда и не стал просить освободить Суталинова.

Но в апреле Мамытов поменял точку зрения — Суталинов направил в аппарат омбудсмена заявление с жалобой на судью Ленинского суда из-за нарушения законодательства. В своем заявлении омбудсмен перечислил множественные заболевания подсудимого — рецидив в области удаленной почки, множественные метастазы в печень и легкие, легочно-сердечную недостаточность, хронические гастрит, пиелонефрит и холецистит, бронхиальную астму и болезнь Меньера.

Близкие Суталинова боятся, что уже не увидят его живым. Его мать, подполковник милиции Канапия Суранбаева считает, что ее сына хотят «тихо убить».

«Он же всю свою жизнь, молодость, красоту, здоровье отдал этому Кыргызстану. И в результате тихо хотят убить», — плачет она.

Быть гуманными в больному Суталинову не раз просили правозащитники и представители гражданского общества. Ажибек Суталинов говорит, что его брат каждый день ведет борьбу «не за свободу и справедливость, а за жизнь, за возможность провести время с семьей».

«Ведь не обязательно иметь медицинское образование, чтоб понимать что такое рак четвертой степени. Это уже понимают все, кроме судебной системы», — говорит Ажибек Суталинов Kloop.kg.

Кто такой Мурат Суталинов?

Мурат Суталинов руководил Госкомитетом нацбезопасности с 2006 по 2010 год, вплоть до событий 7 апреля. До того он с 2005 по 2006 год возглавлял МВД и день был генпрокурором — его назначили 23 марта 2005 года, а 24 марта был свергнут режим первого президента Кыргызстана Аскара Акаева и он потерял эту должность.

После переворота 7 апреля, когда на площади были убиты участники акции протеста, Суталинов уехал из страны и внезапно вернулся в декабре 2011 года, придя на собственный судебный процесс. Был осужден на 20 лет с конфискацией имущества.