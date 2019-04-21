Генпрокуратура начала проверку лицея в селе Новопавловка в Сокулукском районе Чуйской области, в котором с родителей учеников собрали 28,5 миллионов сомов.
Генпрокуратура обратила внимание на лицей №1 в Новопавловке после ряда публикаций в СМИ — в них родители рассказывали о поборах в школе. Сообщается, что ежегодно с родителей собирают сумму в 28,5 миллионов сомов.
Ведомство проверит, на что были потрачены деньги, выделенные лицею государством. В прошлом году айыл окмоту Новопавловки выделял на ремонт школы 4,3 миллиона сомов, а в 2019 году выдели 4,8 миллионов сомов.
По словам родителей, если дети не приносили деньги, в школе их унижали учителя. В зависимости от класса с учеников собирали от 300 до 700 сомов. Многие семьи в селе многодетные и в лицей ходило несколько детей, поэтому родители жаловались, что им трудно ежемесячно собирать такие суммы. После скандала директор школы запретила учителям деньги, а родителей попросили переводить сумму через банк.
Директор говорит, что деньги идут на горячее питание, ремонт и дополнительные уроки — родители же жалуются на отсутствие ремонта и утверждают, что на школьные кружки пускают не всех учеников.