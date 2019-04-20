Экс-президент Алмазбек Атамбаев предложил правоохранительным органам пересмотреть уголовные дела против политиков Омурбека Текебаева, Дуйшенкула Чотонова и Садыра Жапарова, если в деле «откроются новые обстоятельства».

Все трое были заключены под стражу при правлении Атамбаева, но теперь экс-президент и поддерживающая его часть социал-демократов говорят, что «государство должно обеспечить справедливое судебное разбирательство независимо от персоналий, их политических взглядов и позиций».

Будучи президентом Атамбаев говорил о деле против Текебаева, что это «чистой воды коррупция и мошенничество», ссылался на множество свидетелей. Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева утверждает, что и сейчас Атамбаев уверен в виновности Текебаева.

Дело Омурбека Текебаева действительно пересмотрят — по словам его соратника Алмамбета Шыкмаматова, состоится пересмотр уже 23 апреля.

«Генпрокурор на днях, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что они готовы пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам […] Есть пять обстоятельств, которые требуют пересмотра дела Текебаева», — сказал депутат.

Предложение Атамбаева прозвучало на фоне его конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым. После прихода к власти Жээнбекова против сторонников Атамбаева возбудили антикоррупционные дела, а парламент утвердил в третьем чтении законопроект по снятию неприкосновенности с экс-президентов. Если Жээнбеков подпишет законопроект, потенциально против Алмазбека Атамбаева могут возбудить уголовные дела.

Дела оппозиционеров

При правлении Алмазбека Атамбаева уголовные дела против его оппонентов заводились не раз. Так около десяти политиков были обвинены в попытке захвата власти — при Жээнбекове с них были сняты эти обвинения, часть из них вышла на свободу.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов

Одним из громких дел, приведших к акциям протеста, было дело против Омурбека Текебаева. Его возбудили после того, как он выступил против конституционной реформы, инициированной Атамбаевым. Политика обвинили в коррупции и получении взятки в миллион долларов от российского предпринимателя взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов.

Обоих признали виновными и осудили сначала на 8 лет, а после сократили срок до 4,5 лет — сами политики вину не признали. Сторонники Текебаева обращались в Генеральную прокуратуру в мае 2018 года и просили пересмотреть его дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Но тогда Генпрокуратура отказала в пересмотре.

Садыр Жапаров

А оппозиционера Садыра Жапарова обвинили в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Хотя Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности, оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы.