Новым главой ГРС стал 43-летний Алмаз Мамбетов, ранее занимавший должность мэра Балыкчи. Два года назад чиновника оштрафовали на две тысячи сомов за угрозы Сатыбеку Шамшудинову, который руководил Балыкчи до Мамбетова.

Новым главой государственной регистрационной службы стал Алмаз Мамбетов.

Он возглавил ведомство после увольнения прежней главы Алины Шаиковой.

Чиновницу уволили на фоне скандала связанного с тендером на закупку биометрических загранпаспортов.

Последняя должность Алмаза Мамбетова до ГРС — мэр города Балыкчи. На пост градоначальника его выдвинула СДПК.

До мэрства Мамбетов занимался пиаром, предпринимательством, работал в разных госучреждениях — мэрии Бишкека, МИД, Госкомитете по туризму и «Кыргыз темир жолу».

В бытность мэром Балыкчи Мамбетов стал участником нескольких скандалов. В 2017 году в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой Мамбетов нецензурно ругается со своим предшественником Сатыбеком Шамшудиновым и угрожает ему «порвать жопу».

По словам Шамшудинова, конфликт начался из-за того, что он подписал требование к мэру предоставить годовой отчет о проделанной работе — Мамбетову не понравилась эта просьба. Он позвонил экс-мэру и в грубой форме потребовал объяснений.

Аудиозапись сделал сам Шамшудинов — он использовал ее в суде против Мамбетова. За угрозы предшественнику Мамбетова оштрафовали на две тысячи сомов.

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