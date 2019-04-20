В конце апреля в столице Кыргызстана пройдёт фестиваль тяжелой музыки, главными гостями которого станет бразильская группа «Сепультура».

Если вы увлекаетесь металом, то вам, скорее всего, не надо объяснять, кто такие «Сепультура». Но если же вы слышите это название впервые, этот текст для вас.

«Сепультура» играет в жанре метал, в котором, в отличие от классической рок-музыки, более быстрый темп, громкое и искаженное звучание гитар и вокала.

Кто такие «Сепультура»?

Группу образовали два брата Макс и Игорь Кавалера в Бразилии в 1984 году. Название придумал один из братьев под влиянием текста песни группы Motörhead «Dancing On Your Grave» (Танцуя на твоей могиле). С португальского название группы «Сепультура» переводится «могила».

В конце 80-х на металистов обратил внимание нидерландский лейбл Roadrunner Records — тогда группа прорвалась на европейский рынок с альбомом Chaos A.D, наполненном смесью метала с бразильскими мотивами.

Затем в 1996 году группа выпустила свой самый известный диск Roots, который вошёл в топ-5 чартов Европы, а также достиг 27-го места в главном хит-параде США «Биллборде».

Roots Bloody Roots — заглавная композиция самого известного альбома «Сепультуры»:

MTV запретил их клип

На популярность группы, в том числе, повлиял скандал с музыкальным каналом MTV — они запретили трансляцию в эфире клип к песне «Arise». В клипе показывали окровавленных и распятых на крестах людей с противогазами на голове.

Крупная музыкальная онлайн база данных AllMusic в своей рецензии называет «Сепультуру» «возможно, самой влиятельной хеви-метал группой 90-х».

«За первые десять лет существования “Сепультура” преобразилась в одних из самых креативных законодателей мод тяжелой музыки международного масштаба», — сказано в рецензии.

Почему они приезжают в Бишкек?

По словам организатора фестиваля Арсения Жердева, приезд «Сепультуры» — это историческое событие для тяжелой сцены всего региона. Группа в течение полутора или двух часов сыграет свою новую программу Machine Messiah и уже ставшие классикой хиты.

«Экстремальная группа такого уровня приезжает в Центральную Азию впервые, и это событие просто нельзя пропустить. Сепультура – одно из самых громких имен в мировом метале. Мы ни минуты не сомневались при выборе хедлайнера для третьего Kuturgan Fest, и то, что они все-таки согласились приехать в наши неизведанные для большинства артистов края — большая честь», — говорит Жердев.

Кроме них на фестивале сыграет ещё три группы — кыргызский «Кашкар», казахские «Зарраза» и «Саведж Соул».

Фестиваль пройдет 26 апреля в Асанбай центр в Бишкеке. Возрастное ограничение — 16+ (если меньше — можно с родителями). Билеты можно приобрести на сайте ticketon.kz или у организаторов.

Автор: Махабат Жакыпова