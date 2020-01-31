В Бишкеке есть популярная сеть кофеен «Giraffe Coffee», помните ее уникальный логотип? Жираф с зернышками кофе вместо пятен — его нарисовал Михаил Ефименко.

Мы познакомились с ним на рок-фестивале Rock Da Bone, который проходит в Кыргызстане раз в год. Большинство пришедших послушать металл-рок ждали выступления группы «My Own Shiva», в которой Миша вокалист.

Этот мини-фильм, снятый журналистами «Клоопа», расскажет вам об интересном человеке, который почти всему учился сам.

Над видео работали: Бекжан Асылбеков, Александра Титова

Контрибьюторы: Эржан Бейшеналы уулу, Тилек Бейшеналы уулу, Samuel Whydy