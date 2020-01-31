Артем Новиков назначен советником премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева по вопросам экономики еще 24 января. Но СМИ стало известно о назначении только в конце месяца.

«Клооп» обратился в пресс-службу правительства, чтобы узнать, почему именно Новикова выбрали на эту должность, но конкретного ответа не получили.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев ответил, что назначение Новикова было решением премьер-министра.

У Новикова есть опыт работы в должности советника. Он был советником бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова в 2011 году, в 2014 году — советником премьер-министра Джоомарта Оторбаева, с 2015 по 2017 год — советником первого вице-премьер-министра КР Аалы Карашева.

Кроме того, Артем Новиков был министром экономики в правительстве Сапара Исакова. Он занимал должность министра с августа 2017-го по апрель 2018 года, и считался самым молодым министром. На момент назначения ему было 30 лет.

В апреле 2018 года правительству Сапара Исакова объявили вотум недоверия, и президент отправил в отставку кабинет министров. После отставки Исакова премьером стал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Соавтор: Мундузбек Калыков