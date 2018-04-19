Исхак Масалиев, «Онугуу — Прогресс»:

«За 17 лет в парламенте я впервые такое вижу. Это новая парламентская жизнь. Я выступил за недоверие, как и все парламентское меньшинство. У нас были критические замечания. Но ведь и парламентское большинство тоже поддержало. Их надо спрашивать, почему они так сделали. Я на их месте не поддерживал бы вотум недоверия. Держался бы за своего премьера.