Иллюстративное фото. Сапар Исаков зачитывает отчет правительства в парламенте. Фото: Пресс-служба правительства
Парламент проголосовал за отставку правительства Сапара Исакова. В этом материале собраны первые реакции депутатов Жогорку Кенеша об итогах голосования.
Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов:
«Я поддержал [отставку правительства], потому что ситуация довела до этого. Дальше не должно быть противостояния. Здесь стоит вопрос о народе, о его жизни, стабильности государства. Я думаю, в такой ситуации противостояние — проблема каждого гражданина.
Мы, парламент, политики стоим между правительством и президентом. И если мы не выразим свою принципиальную позицию, то это будет неправильно перед народом. Здесь не должно быть конъюнктуры, интересов одного человека. Человек, думающий о государстве, должен правильно это понять. Поэтому я и поддержал [отставку правительства]. Дальше такой ситуации не должно возникать»
Анвар Артыков, СДПК:
«Достаточно большое количество людей аргументировали и инициировали свои позиции [по отставке правительства]. Я считаю, что они убедили меня [проголосовать за отставку]».
Чыныбай Турсунбеков, СДПК:
«Я воздержался, потому что вотум недоверия правительству может обострить политическую ситуацию. Мы, коалиционное большинство, поддержали отчет правительства. У нас тоже была возможность оказать недоверие. Но раз мы решили не пользоваться этим правом, то я не стал поддерживать решение оппозиционных фракций.
Вотум недоверия — очень серьезный вопрос. Все теперь зависит от кандидатуры на пост премьер-министра. Этот человек должен объединить разобщенность политических сил. Все еще будет зависеть и от кадровой политики будущего главы кабмина».
Дастан Бекешев, СДПК:
«Я за то, чтобы правительство работало. Было много ошибок, но их не избежать, когда работаешь. Смена правительства затормозит многие процессы как минимум на полгода. Ни бизнесу, ни простым гражданам смена правительства хорошего не сулит. Временно покайфуют псевдоактивисты, которым хорошо, когда в стране плохо и отдельные политические силы».
Кожобек Рыспаев, СДПК:
«С приходом Сапара Исакова появились много недочетов, как авария на ТЭЦ. В других странах в случае подобной аварии, глава правительства уходит в отставку. Они отчитались, что готовы к осенне-зимнему периоду, но в середине зимы случилась авария, и наши люди замерзли. Я считаю, что это очень большой недочет.
Помимо этого, проект «Безопасный город». Правительство провело тендер и заключило контракт на 60 млн долларов. Но и это не состоялось. Также приостановление судебных разбирательств с «Кумтором» по вопросам экологии, остановка работ на Джеруе, события в Тогуз-Торо».
Рыскелди Момбеков, СДПК:
«Я поддержал решение комитета, решение большинства депутатов. Они выразили недоверие составу правительства. Речи об отчете правительства здесь не было. Если бы депутаты проголосовали за отставку кабмина Сапара Исакова, за результаты 2017 года, то я был бы против. Вопрос в другом. Вопрос в кадровой политике Сапара Исакова.
На днях он назначил председателем Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями человека, которого недавно Жээнбеков освободил своим указом (речь идет о бывшем замглавы ГКНБ Болоте Суюмбаеве, который в прошлом был телохранителем экс-президента Алмазбека Атамбаева — примечание редакции).
Всем ясно, что Сапар Исаков и с парламентом, и с президентом, и экс-президентом не смог сработаться».
Бакыт Торобаев, лидер фракции «Онугуу — Прогресс»:
«Народ говорит: “Мы хотим обновлений, развития реформ”. Вы сами видите одни скандалы были. Мы, как депутаты, чувствуем настроение народа».
Исхак Масалиев, «Онугуу — Прогресс»:
«За 17 лет в парламенте я впервые такое вижу. Это новая парламентская жизнь. Я выступил за недоверие, как и все парламентское меньшинство. У нас были критические замечания. Но ведь и парламентское большинство тоже поддержало. Их надо спрашивать, почему они так сделали. Я на их месте не поддерживал бы вотум недоверия. Держался бы за своего премьера.
Да, правительство Сапара Исаков проработало всего несколько месяцев в 2017 году. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы. За это время произошла такая кадровая вакханалия. Мы утверждаем молодые кадры, а потом захотелось кому-то привести на должность Кубанычбека Кулматова, и его поставили на должность.
Подобные вещи не красят премьер-министра. Он должен был дистанцироваться от прежнего и нынешнего президентов. Он должен был сказать, что работает во имя народа и подотчетен парламенту. А бегать из резиденции в резиденцию — нехорошо».
Соавтор: Айсымбат Токоева, Эмиль Султаналиев.