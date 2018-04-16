Премьер-министр назначил главой финпола бывшего телохранителя Атамбаева

Глава кабинета министров Кыргызстана Сапар Исаков освободил от должности главы Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбека Осмонова. На его место назначили Болота Суюмбаева — бывшего телохранителя экс-президента Атамбаева, который до 7 апреля был зампредом ГКНБ.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков подписал распоряжения об увольнении Осмонова и назначении Суюмбаева на пост главы финпола 16 апреля.

7 апреля Суюмбаева освободили с поста зампредседателя ГКНБ, которым он был с 2015 года. Суюмбаев — бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Замирбек Осмонов возглавлял финпол с января 2017 года — на этот пост его назначил Сооронбай Жээнбеков, бывший тогда премьер-министром. До этого Осмонов был главой Государственной налоговой службы, в которой он на разных должностях работал с 2010 года.

Смена глав силовых органов

За последние полгода под руководством нового президента Сооронбая Жээнбекова сменились почти все главы силовых органов.

Спустя месяц после прихода Жээнбекова к власти сменился секретарь Совета безопасности — Алмазбек Курманалиев ушел со своего поста.

За последний месяц поменялись почти все руководители ГКНБ. Сначала свой пост покинул директор Антикоррупционной службы при ГКНБ Дуйшенбек Чоткараев. Затем в отставку ушел зампредседателя ГКНБ Дамир Мусакеев, бывший телохранитель Атамбаева. 7 апреля Жээнбеков уволил председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева и его заместителя Болота Суюмбаева.

Также президент освободил от должности генпрокурора Индиру Джолдубаеву.

Это произошло после критики Жээнбекова в адрес кыргызских силовиков — президент заявил на заседании Совбеза, что силовые органы «неэффективно борются с коррупцией».

По теме: