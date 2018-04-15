Милицейская погоня на Иссык-Куле: родственники пострадавших нарушителей избили патрульных

В Тюпском районе Иссык-Кульской области около 20 человек напали на дорожных инспекторов и избили их. Нападавшие предположительно были родственниками молодых людей, которые пытались скрыться от патрульных и попали в аварию — в ней погиб один человек.

На дорожных инспекторов, которые регистрировали произошедшую в Тюпском районе аварию, напала группа из 20 человек — патрульных пришлось госпитализировать.

Милиция возбудила уголовное дело по факту нападения, начато следствие. Был ли задержан кто-либо из нападавших, неизвестно. В РОВД Тюпа журналисту Kloop.kg сказали, что смогут предоставить информацию по делу только в понедельник, 16 апреля.

Почему на патрульных напали?

Патрульная милиция участвовала в рейде в селе Тюп. По информации правоохранительных органов, сотрудники ГУОБДД заметили автомобиль, движущийся на большой скорости и попытались его остановить.

Нарушитель не остановился и завязалось преследование. В селе Балбай водитель автомобиля, который преследовали милиционеры, не справился с управлением — машина несколько раз перевернулась.

В результате один из пассажиров скончался, еще два человека, в том числе и водитель, были госпитализированы. Всем находившимся в автомобиле 23-25 лет, они жители села Курмонту.

Когда патрульная милиция регистрировала аварию, в село Балбай приехали группа людей — предположительно родственники пострадавших и погибшего в аварии.

«На месте происшествия собрались местные жители и родственники пострадавших. Примерно 20 человек нанесли телесные повреждения сотрудникам ОБДД. Они также отобрали их видеорегистраторы и жетоны. Двое инспекторов госпитализированы», — цитирует МВД 24.kg.

Что будет с патрульными?

Патрульные госпитализированы, против нападавших возбуждено уголовное дело.

Милиционеры преследовали нарушителей во время рейда, и участвовали в погоне с проблесковыми маячками на автомобиле. Когда произошла авария, они стали регистрировать ДТП. Поэтому, вероятнее всего, их не привлекут к ответственности за смерть человека в результате аварии.

Погоня за мотоциклом в центре Бишкека

В августе 2017 года на бишкекских милиционеров возбудили уголовное дело за «необоснованное преследование» и «заведомое оставление в опасности» — тогда патрульные скрылись с места происшествия после того, как мотоцикл, который они преследовали, попал в аварию.

До столкновения мотоцикла с припаркованным на обочине автомобилем двое патрульных на служебной машине преследовали его в центре Бишкека. С мотоциклистом была пассажирка — дочь экс-депутата и семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова.

Во время погони мотоциклист, который ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. В результате аварии мотоциклист погиб, его пассажирка впала в кому, трое пассажиров машины получили травмы разной степени тяжести. Один из них погиб после госпитализации.

Из-за того, что в аварии пострадала дочь Назарова, случай стал резонансным. Девушка вышла из комы спустя 10 дней, а ее отец подал в суд на МВД и патрульных. Он потребовал 10 миллионов сомов морального ущерба и 156 000 сомов для возмещения затрат на лечение дочери.

Суд начался в конце января 2018 года, патрульные на нем не признали свою вину. Они отрицали, что преследовали мотоциклиста, и утверждали, что «ехали за шаурмой». В день аварии они были без нагрудных камер и GPS-навигатора, но погоню зафиксировали камеры наружного наблюдения.

