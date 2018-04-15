Совбез ООН отклонил резолюцию России, осуждающую ракетный удар по Сирии

Совет безопасности ООН отклонил российскую резолюцию, которая осудила ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции. Россия требовала прекратить агрессию против Сирии.

Экстренное заседание Совбеза ООН провели 14 апреля по инициативе России после атаки США, Великобритании и Франции на Сирию.

Российский проект резолюции, осуждающий удар по Сирии и требующий прекратить агрессию, кроме самой России поддержали только Китай и Боливия.

Восемь членов Совбеза проголосовали против, четверо — воздержались. Среди воздержавшихся Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

Среди отклонивших резолюцию США, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Кот-д’Ивуар, Кувейт и Польша.

Представитель Нидерландов в ООН назвал резолюцию неактуальной из-за «систематического применения химического оружия в Сирии», а представитель Швеции — «несбалансированной».

«Сегодня печальный день для мира. Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже, чем этот», — сказал после итогов голосования постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее, в ночь с 13 на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар в районе сирийских городов Дамаска и Хомса. Коалиция утверждает, что ударила по трем исследовательским центрам, в которых предположительно занимались изготовлением химического оружия.

Россия утверждает, что коалиция также атаковала гражданские объекты и авиабазу Думейр. По сообщению Генштаба России, сирийские войска сбили 71 ракету из более 100 выпущенных.

Сирийские власти сообщали о трех погибших, но по российским данным, жертв нет ни среди военных, ни среди мирных жителей.

Ракетный удар стал ответом на предполагаемую химическую атаку, которая была проведена 7 апреля в городе Дума. По информации Всемирной организации здравоохранения, тогда погибли 70, а пострадали 500 человек.

Россия заявила, что сообщение о химатаке — провокация, которую организовала Великобритания. Сирия также отрицала применение химического оружия.