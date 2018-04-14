Краткий пересказ
— США, Великобритания и Франция 14 апреля запустили более 100 ракет по объектам в сирийских городах Дамаск и Хомс. Целью ракет были лаборатории, предположительно занимавшиеся разработкой химического оружия;
— Удары по Дамаску и Хомсу — ответ на химическую атаку, которую 7 апреля предположительно провела сирийская армия в городе Дума, находящемся под контролем группировки «Джейш аль-Ислам»;
— Правительство президента Башара Асада отрицает применение химического оружия в то время, как местные правозащитники утверждают, что на город сбросили бомбы с зарином или хлором;
— Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на своих партнеров, что в результате предполагаемой химатаки погибли 70 человек. У 43 погибших было выявлено воздействие высокотоксичных химикатов, еще 500 человек госпитализированы с признаками отравления;
— Россия, поддерживающая режим Башара Асада, осудила атаку коалиции на сирийские города, а сообщения о химической атаке назвала «фейком» и «провокацией»;
— Власти Сирии считают, что атака коалиции «угрожает международной безопасности», но «не повлияет на решимость сирийского народа».
В деталях
Удар по Сирии
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция запустили ракеты по целям в районе Дамаска и Хомса. Удар достиг трех целей — исследовательских лабораторий, в которых сирийские власти предположительно хранят и изготавливают химоружие.
Министерство обороны США назвало операцию «разовой». Министр Джеймс Мэттис заявил, что «режим Асада очевидно не понял прошлогоднего послания», имея ввиду ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в ответ на химатаку в Идлибе в апреле 2017 года.
Глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что цели были специально выбраны таким образом, чтобы не задеть российские войска, находящиеся в Сирии. По словам Данфорда, США не предупреждали Россию о начале атаки.
Франция заранее предупредила российские власти о проводимой операции, а Россия оповестила Сирию, и власти эвакуировали людей.
Россия обвинила коалицию в атаке не только на лаборатории, но и на гражданские объекты и авиабазу Думейр. По сообщению Генштаба России, сирийские войска сбили 71 ракету из более 100 выпущенных.
По сообщению сирийский властей, в результате ракетного удара погибли трое человек, а по российским данным, жертв нет ни среди военных, ни среди мирных жителей.
Химатака в Думе
Удар по Дамаску и Хомсу — ответная реакция на возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума со стороны армии Асада 7 апреля. Дума находится под контролем группировки «Джейш аль-Ислам».
По информации правозащитных организаций, на город сбросили бомбы с зарином или хлором. Об этом также сообщили волонтеры
Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на своих партнеров, что в Думе погибли 70 человек, 43 из которых — в результате воздействия высокотоксичных химикатов. Еще 500 человек госпитализированы с признаками отравления.
Правительство Асада отрицает, что применяло в Думе химическое оружие.
Сирийские и российские власти назвали информацию о применении химоружия «фейком» и «провокацией», а видеоролики с якобы пострадавшими от химатаки — «сфальсифицированными».
Представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что сообщения о химическом оружии распространила Великобритания, чтобы спровоцировать США на авиаудары по Сирии.
Президент США Дональд Трамп обвинил президента России Владимира Путина в «неспособности» выполнять свои обещания. В 2013 году, когда Сирия присоединилась к международной Конвенции о запрете химического оружия, Россия обязалась следить за неприменением и уничтожением химоружия в стране.
В ответ на обвинения, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что «оскорблять президента России недопустимо».
Реакция на удар по Сирии
Кто поддержал:
Турция, которая входит в коалицию с Россией и Ираном, поддержала атаку на Сирию. Она назвала удар «надлежащим ответом на химическую атаку».
Одобрила действия коалиции и канцлер Германии Ангела Меркель, хотя не все немецкие политики с ней согласны. «Военная операция была необходима и уместна», — сказала она.
Сирийская оппозиция считает, что авиаудары, вероятно, вынудят Башара Асада не использовать химическое оружие, «но не изменит ход семилетней войны».
Кто осудил:
Путин назвал действия западных стран «актом агрессии против суверенного государства» и созвал экстренное заседание Совбеза ООН.
«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил Путин.
Иран, входящий в коалицию вместе с Россией, негативно отреагировал на ракетный удар, а духовный лидер аятолла Али Хаменеи назвал лидеров Великобритании, Франции и США «преступниками».
Китай призвал к справедливому расследованию предполагаемому применению химического оружия в Думе, но негативно отреагировал на атаку коалиции. Китайский МИД заявил, что осуждает применение силы, и что военные силы, обошедшие Совбез ООН, нарушают нормы международного права.
По мнению самих сирийских властей, атака коалиции «приведет к разжиганию напряженности в мире» и угрожает международной безопасности.
США и Россия в Сирии
Сирия стала еще одним полем для возможного конфликта между Россией и США.
Россия поддерживает режим президента Башара Асада и помогает ему восстановить контроль в стране, а основная цель США в Сирии — борьба с террористической группировкой ИГИЛ.
Но конфликт в Сирии осложняется тем, что сторон гораздо больше — например, есть еще сирийская оппозиция, осуждающая режим Асада, и курды, выступающие за федерализацию. Сирийская правительственная армия борется против оппозиции, но ей в то же время помогает США, считающие Асада — диктатором.
Обе страны — и США, и Россия — имеют своих военных на территории Сирии, и во всей этой ситуации с многосторонностью конфликта есть риск прямой или непрямой конфронтации между странами.
Впрочем, и США, и Россия, видимо, стараются не усугублять ситуацию до прямых столкновений. Например, два месяца назад после сообщения о гибели «нескольких дюжин» российских наемников в результате авиаудара со стороны США власти России не стали ничего подтверждать, а стороны, судя по всему, смогли урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Химические атаки в Сирии
В апреле 2017 года в сирийской провинции Идлиб от химического оружия погибли около 80 человек и пострадали еще более 500. Расследование ООН заключило, что бомбы с зарином применили войска Башара Асада.
Тогда американский президент Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по Сирии, что вызвало резкую критику со стороны российского правительства.
Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США агрессией против суверенного государства. Он заявлял, что у Сирии нет запасов химического оружия, а западные страны игнорируют факты использования такого оружия террористами.
С 2011 года комиссия ООН по военным преступлениям зафиксировала в Сирии 33 случая применения химического оружия, в большинстве которых обвинили Башара Асада. Крупнейшая химатака произошла в Думе в августе 2013 года, в ней погибли более 350 человек и более трех тысяч пострадали.
После этого осенью 2013 года Сирия присоединилась к международной Конвенции о запрещении химического оружия — в 2015 году было объявлено о полном уничтожение химоружия.
Соавтор: Айдай Эркебаева