Краткий пересказ

— США, Великобритания и Франция 14 апреля запустили более 100 ракет по объектам в сирийских городах Дамаск и Хомс. Целью ракет были лаборатории, предположительно занимавшиеся разработкой химического оружия;

— Удары по Дамаску и Хомсу — ответ на химическую атаку, которую 7 апреля предположительно провела сирийская армия в городе Дума, находящемся под контролем группировки «Джейш аль-Ислам»;

— Правительство президента Башара Асада отрицает применение химического оружия в то время, как местные правозащитники утверждают, что на город сбросили бомбы с зарином или хлором;

— Всемирная организация здравоохранения сообщила со ссылкой на своих партнеров, что в результате предполагаемой химатаки погибли 70 человек. У 43 погибших было выявлено воздействие высокотоксичных химикатов, еще 500 человек госпитализированы с признаками отравления;

— Россия, поддерживающая режим Башара Асада, осудила атаку коалиции на сирийские города, а сообщения о химической атаке назвала «фейком» и «провокацией»;

— Власти Сирии считают, что атака коалиции «угрожает международной безопасности», но «не повлияет на решимость сирийского народа».