Ущерб на более $5 млн — инвестор потребует возмещения за поджог фабрики в Казармане

Представитель золотоизвлекательной компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» заявил, что предварительный ущерб от поджога их здания составил более $5 млн. Фабрику в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области подожгли во время протеста местных жителей, недовольных работой компании.

Один из топ-менеджеров компании, пожелавший не называть своё имя, сказал в интервью Kloop.kg, что предварительная сумма ущерба составила более $5 млн.

Однако, по словам источника, подсчет еще не окончен — после подсчетов претензия о возмещении средств будет направлена в правительство.

«Конечный подсчет ущерба будет готов на следующей неделе. У нас уже будет официальный документ и тогда мы уже будем говорить на счет возмещения ущерба», — сказал представитель компании.

В правительстве отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

Компания также подаст иск против бывшего акима Тогуз-Тороуского района Тилека Идирисова, который уже был освобожден от должности сразу после конфликта. «Наш юрист готовит заявление. Пока не могу рассказать детали, это слишком длинная история. В ближайшие дни мы все сообщим», — сказал представитель компании.

Поджог золотоизвлекательной фабрики недалеко от села Казарман произошел 11 апреля во время протеста местных жителей, недовольных строительством еще одного добывающего предприятия в районе.

Милиция возбудила дело по факту поджога по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» и «Массовые беспорядки». О задержании кого-либо пока неизвестно.

Конфликт с местными жителями

Жители села Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области не раз выходили на акции протеста против строительства золотодобывающей фабрики на месторождении Макмал. Несколько акций протеста проходило в феврале и марте.

В феврале из-за протестов строительство фабрики было приостановлено. В начале марта местные жители сломали ограду, чтобы убедиться, что строительство фабрики не продолжается.

По словам местных жителей, они недовольны строительством второго добывающего предприятия в районе из-за возможного увеличения вреда окружающей среде. В Тогуз-Тороуском районе уже существует фабрика «Макмалзолото».

«Если бы инвесторы приехали, поговорили с людьми, показали разрешительные и объяснительные документы, ситуация сложилась по-другому. Они же этого не сделали», — говорил один из участников акции протеста.

Директор компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» Максат Жээналиев утверждает, что опасения местных жителей «беспочвенны», потому что они будут использовать «чистую технологию». По его мнению, за беспорядками могут стоять люди с «корыстными интересами».

Беспорядки в Казармане начались 11 апреля, когда местные жители должны были встретиться с правительственной комиссией. В этот день группа неизвестных проникла на территорию фабрики и подожгла здание и оборудование.

Месторождение Макмал

Золоторудное месторождение Макмал начали разрабатывать в 1986 году — доходы от его разработки составляют 95% бюджета Тогуз-Тороуского района.

В марте 2017 года глава государственного предприятия «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков заявил, что с 2012 года комбинат «Макмалзолото» не приносил прибыли из-за того, что запасы золота почти исчерпали себя.

В этом же году правительство нашло инвестора в лице китайского бизнесмена Яна Вэнхуна, основавшего компанию «Джи Эл Макмал».

В сентябре 2017 года компания начала строительство нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья по всей республике и планировала закончить к лету 2018 года.

