Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил министром юстиции Айнуру Абдылдаеву. Ранее депутаты заявляли, что она слишком молода для этой должности, но все равно одобрили ее кандидатуру.

Должность министра юстиции, вакантную после ухода Урана Ахметова в отставку, получила Айнур Абдылдаева. До этого она работала статс-секретарем в министерстве юстиции.

Президент подписал указ о ее назначении. Ранее, во время обсуждения ее кандидатуры в парламенте, некоторые депутаты высказались о том, что она слишком молода для этой должности.

Это стало очередной претензией к правительству за «слишком молодые кадры». Тем не менее, за ее кандидатуру проголосовали 106 депутатов и ни один не выступил против.

42-летняя Абдылдаева работает на госслужбе с 2000-го года. Она была чиновником в управлении делами президента, аппарате премьер-министра и администрации президента. С 2015 года занята в сфере юстиции — сначала в Бишкекском управлении, а после и в министерстве.

Предыдущий министр юстиции Уран Ахметов ушел в отставку 3 апреля

За время работы министром Ахметов получил замечание от премьер-министра Сапара Исакова за ошибки, допущенные при подготовке международных документов.

Уран Ахметов возглавлял министерство юстиции с ноября 2016 года. До этого он четыре года проработал экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана.