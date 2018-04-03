Ахметов покинул пост министра юстиции

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Урана Ахметова с поста министра юстиций. Ахметов подал в отставку 3 апреля по собственному желанию.

Указ об освобождении Ахметова вышел на официальном сайте президента 3 апреля. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию 2 апреля.

«В первую очередь я хотел бы пойти в отпуск, побыть с семьей и отоспаться. Я полтора года не был в отпуске», — сказал он.

Издание «Кактус» предположило, что отставка Ахметова связана «с отсутствием конструктивного взаимодействия с другими ветвями власти».

За время работы министром Ахметов получил замечание от премьер-министра Сапара Исакова за ошибки, допущенные при подготовке международных документов.

Уран Ахметов возглавлял министерство юстиции с ноября 2016 года. До этого он четыре года проработал экспертом отдела правового обеспечения аппарата президента Кыргызстана.

С 2011 по 2012 год Ахметов заведовал сектором по взаимодействию с судебными органами отдела правового обеспечения аппарата правительства.

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