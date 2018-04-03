Количество отравившихся в ресторане «Ала-Тоо» превысило 230 человек

После посещения свадьбы в ресторане «Ала-Тоо» уже 233 человека обратились за медицинской помощью и жалобами на отравление. Милиция возбудила уголовное дело из-за массового отравления.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова сообщила журналисту Kloop.kg, что к 3 апрелю уже 233 человека обратились за медицинской помощью — 164 из них госпитализировали.

«В Бишкеке госпитализировали 131 человека, в том числе 25 детей. В Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях — 35 человек», — сказала пресс-секретарь.

Гости со свадьбы начали обращаться с признаками отравления 31 марта. 2 апреля госсанэпиднадзор временно закрыл заведение до выяснения обстоятельств. Директора ресторана оштрафовали на 20 тысяч сомов, администратора — на 5 тысяч сомов.

Милиция возбудила уголовное дело из-за массового отравления по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Главврач санитарно-эпидемиологического центра Артур Буюклянов сказал, что посетители ресторана могли отравиться куриным мясом.

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