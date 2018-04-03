УВД Таласской области временно возглавил брат спикера парламента

Алмазбек Джумабеков назначен исполняющим обязанности начальника УВД Таласской области. Он родной брат спикера парламента Дастана Джумабекова.

Пресс-секретарь МВД Карима Аманкулова сообщила Kloop.kg, что 2 апреля Джумабекова назначили исполняющим обязанности начальника УВД Таласской области. До этого назначения Джумабеков был заместителем начальника.

О карьере Алмазбека Джумабекова мало что известно. Однако известно, что он является младшим братом спикера парламента Дастанбека Джумабекова.

Предыдущего начальника УВД Таласской области Ильяса Касымбаева уволили 30 марта за «невыполнение своих прямых функциональных обязанностей» и искусственное повышение раскрываемости преступлений.

«За невыполнение организационно-управленческих и оперативно-розыскных мероприятий УВД […], за неисполнение поставленных задач по раскрытию и расследованию преступлений по линии Службы криминальной милиции», — пояснила пресс-служба МВД.