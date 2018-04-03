Глава управления бишкекского транспорта ушел в отставку

Абдрахим Абдрасилов ушел с поста начальника управления городского транспорта при мэрии Бишкека 2 апреля. Мэрия говорит, что отставка Абдрасилова «не имеет отношения» к забастовкам водителей маршруток.

В управлении гортранспорта журналисту Kloop.kg сообщили, что Абдрасилов подал заявление об отставке «по собственному желанию».

«Распоряжение об отставке Абдрасилова вышло 27 марта, вступило в силу 2 апреля. Его увольнение не связано с забастовками водителей маршрутных такси», — сказали в управлении.

Сам Абдрасилов сказал журналисту Kloop.kg, что подал заявление на увольнение еще 20 марта. По его словам, он решил уволиться, чтобы «выйти на пенсию».

Водители маршрутных такси Бишкека объявили забастовку 2 апреля и не вышли на свои рейсы.

По словам водителей, они бастуют из-за новых штрафов за отсутствие страховки пассажиров, «низких тарифов» за проезд и проверок технического состояния их машин.

Радио «Азаттык» сообщило, что на следующий день после забастовки на рейсы вышло «большинство маршруток». Согласно данным управления городского транспорта, в Бишкеке работает около 3 тысяч микроавтобусов на 119 маршрутах.

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