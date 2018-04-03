Вырубка деревьев, маршрутки и застройка. Чем были недовольны участники митинга в Бишкеке

Возле мэрии Бишкека 3 апреля прошла акция протеста «Мы задыхаемся». Активисты потребовали отставки мэра Албека Ибраимова из-за «массовой вырубки деревьев», забастовки водителей маршруток и незаконной застройки в городе.

Около 100 активистов собрались у здания мэрии и потребовали отставки градоначальника Албека Ибраимова и председателя бишкекского горкенеша Алмаза Кенекеева. Участники акции также потребовали, чтобы мэра выбирали бишкекчане, а не чиновники, которые «лоббируют свои интересы».

Активисты стояли с плакатами: «Албек—дровосек», «Нет мэру, да Бишкеку», «Мы за чистый город!», «Вырубка = коррупция», «Долой мэра!»

Вырубка деревьев

Собравшиеся потребовали привлечь Ибраимова и других сотрудников мэрии к уголовной ответственности за «массовую вырубку деревьев» в 2017 году.

Участники протеста были на акции в медицинских масках — этим они демонстративно показывали, что в городе трудно дышать.

«Мэрия должна дать нам и нашим внукам воздух. А не так, чтобы набить карманы и уехать, как сделали Акаев и Бакиев», — заявил лидер партии зеленых Эркин Булекбаев.

«Вместо карагачей садят китайские липы, которые не приживаются к нашему климату. Сколько лет еще пройдет, пока эта маленькая липа достигнет размеров спиленных карагачей? Мы скорее задохнемся, чем этого дождемся», — сказала правозащитница Токтайым Уметалиева.

В 2017 году мэрия Бишкека вырубила около 3 тысяч деревьев, вместо которых высадили более 10 тысяч саженцев. В 2018 году мэрия планирует спилить еще 2,5 тысячи деревьев для реконструкции дорог.

Общественный транспорт

Кроме того, активисты обвинили мэра Бишкека в том, что город зависит от маршруток, а троллейбусов и автобусов не хватает для перевозки граждан.

Эта претензия связана с забастовкой водителей маршруток, которые не вышли на работу 2 апреля из-за введение штрафов за отсутствие страховки водителей. Забастовка привела к нескольким проблемам — например, переполненности городских автобусов и троллейбусов и пробкам на дорогах.

Власти периодически обещают избавить, как минимум, центр города от маршруток — последнее обещание прозвучало от лица вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева, который пообещал избавиться от маршруток в центре Бишкека до сентября 2018 года.

Фото: Айдай Эркебаева / Kloop.kg

Застройка города

Правозащитница Калича Омуралиева заявила, что в земельных и жилищных вопросах в мэрии «много коррупции».

«Каждый мэр Бишкека отдавал под строительство территорию парков. Вместо того, чтобы думать о том, как сохранить зелень в пустыне, чиновники все строят рестораны и кафе», — сказала она.

Активисты потребовали от мэрии опубликовать на сайте план детальной планировки города, чтобы граждане могли изучить его, а чиновники — услышать замечания.

Общественный деятель Эдиль Байсалов обвинил городских чиновников в миллионных взятках за разрешения на строительство.

«Здание посреди Аллеи молодежи построили, тем самым разрушив площадь. Это уродство видят мэры, но все равно разрешают строить. Они делают это, потому что за это получают миллионы», — сказал он.