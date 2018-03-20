Центр Бишкека хотят очистить от маршруток — уже не в первый раз. Сколько раз власти обещали это?

Вице-премьер Аскарбек Шадиев заявил в начале 2018 года, что центр Бишкека освободят от маршруток до сентября, и вместо них в городе будут ездить новые автобусы. Обещание освободить центр столицы от маршруток — не новое и звучит не в первый раз.
2009 год, сентябрь: «Маршрутки изжили свой век» — Тюлеев
Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев говорил о необходимости освободить центр города от маршруток еще в сентябре 2009 года — по его словам, для этого необходимы 1200 автобусов.
Он предложил водителям маршрутных такси пересесть на автобусы и работать на государство. Но добавил, что это будет трудно сделать, потому что водители маршруток «привыкли работать на себя».
2012 год, июнь: «Необходимо еще 600 троллейбусов» — Омуркулов
Занимавший в прошлом пост мэра Бишкека Иса Омуркулов говорил в июне 2012 года, что необходимо еще 600 троллейбусов, чтобы освободить центр от маршруток. Он прямо не обещал освободить город от этого вида транспорта, но говорил, что троллейбусы «более целесообразны с точки зрения экологии».
2015 год, январь: «Бишкек приближается к транспортному коллапсу» — Оторбаев
Бывший премьер-министр Джоомарт Оторбаев в январе 2015 года предложил убрать маршрутки из центра и ввести автобусы большой вместимости. Оторбаев заявил, что «город приближается не просто к трудностям, а к транспортному коллапсу».
2015 год, март: «С 2017 года маршруток не будет на дорогах города» — Кулматов
В марте 2015 года Кубанычбек Кулматов в бытность мэром Бишкека пообещал, что маршрутки исчезнут с дорог Бишкека в 2017 году. Чтобы решить проблему с маршрутками, он предложил частным перевозчикам покупать автобусы в лизинг — так же, как это делает мэрия.
2017 год, январь: «Маршрутки уберут в течение 3 лет» — Ибраимов
В январе 2017 года мэр Бишкека Албек Ибраимов сказал, что власти смогут убрать маршрутки из центра Бишкека в течение трех лет. По его словам, вместо маршруток будут новые автобусы и троллейбусы, закупленные за счет китайского кредита.
2018 год, январь: «Маршрутки из центра Бишкека уберут до осени» — Шадиев
В январе 2018 года первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев пообещал, что маршрутки из центра Бишкека уберут до сентября 2018 года. По его словам, в этом году власти закупят 350 новых автобусов на газе.
Новый транспорт должен будет курсировать по центру столицы, что, по идее властей, позволит переместить все маршрутки на окраины города. В новых автобусах будут предусмотрены условия для людей с инвалидностью и введены электронные билеты.