Центр Бишкека хотят очистить от маршруток — уже не в первый раз. Сколько раз власти обещали это?

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев говорил о необходимости освободить центр города от маршруток еще в сентябре 2009 года — по его словам, для этого необходимы 1200 автобусов.

Он предложил водителям маршрутных такси пересесть на автобусы и работать на государство. Но добавил, что это будет трудно сделать, потому что водители маршруток «привыкли работать на себя».