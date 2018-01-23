Шадиев пообещал до осени убрать маршрутки из центра Бишкека

Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев пообещал убрать маршрутки из центра Бишкека до сентября 2018 года. Власти неоднократно обещали избавить город от маршруток, но сталкивались с недовольством перевозчиков и нехваткой автобусов и троллейбусов.

Шадиев 23 января пообещал на заседании парламентского комитета, что до сентября 2018 года из центра Бишкека уберут маршрутки

«Даст бог, до сентября. И до осени мы выведем микроавтобусы из центра Бишкека», — цитирует Шадиева издание 24.kg

По его словам, в этом году для Бишкека закупят 350 новых автобусов, работающих на газе.

Эти автобусы будут курсировать по центру столицы, что позволит переместить все маршрутки на окраины города. Власти обещают, что в автобусах будут предусмотрены условия для ЛОВЗ и введены электронные билеты.

Городские власти неоднократно обещали заменить маршрутные такси в Бишкеке автобусами и троллейбусами. Например, в 2014 году предлагалось запретить водителям маршруток перевозить «стоящих пассажиров», но тогда водители объявили забастовку и потребовали увеличения стоимости проезда.

Ежедневно на улицы Бишкека выходит 80 троллейбусов, 250 автобусов и около 3000 микроавтобусов. Бишкекская мэрия посчитала, что для замены маршруток городу необходимо 800 автобусов и 150 троллейбусов.

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