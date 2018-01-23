Финпол уволил своего сотрудника за пьяный дебош в городском кафе

Госслужба по борьбе с финансовыми преступлениями (Финпол) уволила оперуполномоченного Кубанычбека Тойчубекова из-за «дискредитации звания сотрудника Финпола». Ранее милиция задержала Тойчубекова за дебош и хулиганство в одном из бишкекских кафе.

Пресс-секретарь Финпола Анастасия Пискур в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщила, что 23 января руководство по итогам проведенной проверки вынесло решение об увольнении Кубанычбека Тойчубекова.

«Он уволен за совершение проступков, не совместимых с требованиями, предъявляемыми к личным качествам сотрудника Финпола, а также за дискредитацию звания сотрудника службы», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что из-за инцидента с Тойчубековым, начальнику отдела, в котором он работал, а также начальнику управления объявили выговоры.

Милиция задержала сотрудника Финполиции 22 января. Будучи пьяным, он в одном из городских кафе, вступил в конфликт с персоналом заведения.

Его доставили в отделение милиции, однако мужчина не успокоился и продолжил сопротивляться.

«В отделении милиции задержанный всячески выражался нецензурной бранью, угрожал, оказал сопротивление сотрудникам милиции и повалил одного из сотрудников на пол», — говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Бишкека.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Издание 24.kg сообщило, что Ленинский районный суд Бишкека на время следствия поместил мужчину в СИЗО сроком на месяц.

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