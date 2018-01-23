Сотрудника Финпола задержали за дебош в кафе

Милиция задержала оперуполномоченного Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) за дебош в кафе. После задержания он сопротивлялся и применил силу к милиционерам. Милиция возбудила уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что в одно из отделений милиции 22 января поступило сообщение о дебоше и хулиганстве в городском кафе.

По приезду сотрудники милиции обнаружили пьяного мужчину, который конфликтовал с работниками и охранниками заведения, а также разбил посуду. Но в милиции отметили, что мужчина возместил ущерб за бой посуды.

Его задержали и доставили в отделение милиции, однако мужчина не успокоился и по-прежнему сопротивлялся.

«В отделении милиции задержанный всячески выражался нецензурной бранью, угрожал, оказал сопротивление сотрудникам милиции и применил физическую силу», — говорится в сообщении пресс-службы.

При проверке установили, что задержанный является оперуполномоченным сотрудником Финпола.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчину водворили в изолятор временного содержания.