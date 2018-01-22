ГСИН перевел осужденного на 10 лет за похищение человека из колонии строгого режима в колонию-поселение

Госслужба по исполнению наказаний перевела Самарбека Жолдошева, осужденного на 10 лет колонии строгого режима, в колонию поселение. К Жолдошеву также применили амнистию и ему осталось сидеть 4 года и 4 месяца.

В ГСИН пояснили, что Жолдошев провел в предварительном заключении 10 месяцев и 28 дней и каждый день этого срока считается за два.

Также в августе 2016 года к Жолдошеву применили две амнистии и его срок сократился на 2 года 8 месяцев и 21 день.

В ноябре 2017 года суд направил материалы дела Жолдошева в прокуратуру для перевода в колонию-поселение.

19 января 2018 года Жолдошева перевели в колонию-поселение, а его срок сократился с 10 лет до 4,4 лет лишения свободы.

В 2016 году Первомайский районный суд Бишкека признал Жолдошева виновным в завладении чужим автомобилем, в похищении человека и вымогательстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Освобождение Великана

Издание «Азаттык», ссылаясь на оперативные данные МВД, сообщило, что Жолдошев является приближенным Чингиза Жумагулова, известного в криминальном мире как Дөө (Великан).

Жумагулов вышел на свободу 17 января после года в тюрьме. В январе 2017 года его приговорили к 18 годам лишения свободы по статьям «Организация покушения на убийство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство».

По версии следствия, Жумагулов и его соратники обстреляли машину бишкекчанина на одной из улиц города — он получил ранения, но остался жив.

Жумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова.

В июле 2017 года Бишкекский городской суд смягчил наказание для Джумагулова с 18 лет до 13. После этого, в декабре 2017 года, Верховный суд тоже сократил ему срок лишения свободы до 7 лет.

Кроме того, к Джумагулову применили амнистию 2016 года.

«Также учли то, что он сидел все это время в СИЗО, где день считается за два. В итоге получилось, что к январю 2017 года он уже отсидел половину своего срока, поэтому его адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении и 17 января он вышел на свободу», — сообщили в ГСИН.



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