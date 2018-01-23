24.kg извинилось перед Жээнбеековым за статью, порочащую его достоинство

Онлайн-издание 24.kg принесло свои извинения президенту Сооронбаю Жээнбекову за статью экс-депутата Кабая Карабекова, в которой он написал «о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Издание назвало статью «не соответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Жээнбекова».
Издание опубликовало извинения и опровержение 23 января.
Согласно постановлению Бишкекского горсуда от 22 декабря 2017 года, сведения, опубликованные на сайте признаны не соответствующими действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Сооронбая Жээнбекова.
Речь идет о статье экс-депутата Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят. Чем хорош преемник?». Ее опубликовали на сайте издания 11 сентября 2017 года.
В материале Карабеков написал «о якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями. В том числе и с арабским “Обществом социальных реформ”, которое признано в России террористической организацией».
Иск Жээнбекова против 24.kg
Жээнбеков подал в суд против издания и экс-депутата Карабекова 21 сентября, еще будучи кандидатом в президенты.
Политик потребовал признать слова Карабекова о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями» не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.
Жээнбеков потребовал с каждого ответчика по 5 млн сомов компенсации морального ущерба. Фарид Ниязов, который тогда возглавлял предвыборный штаб политика, назвал сумму исков «не завышенной».
5 октября 2017 года Свердловский районный суд удовлетворил требования Жээнбекова, а 22 декабря это решение оставил в силе и Бишкекский горсуд.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Жээнбекова прекратить «необоснованно» судиться со СМИ.
По мнению правозащитников организации, Жээнбеков и правительство должны уважать «важную роль» независимых СМИ и активистов, сделав так, чтобы они могли работать, не опасаясь «репрессий или преследований».
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