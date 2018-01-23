«Мишу оргазма» водворили на два месяца в СИЗО за «изготовление и сбыт наркотиков»

Арт-ведущего клуба «Гараж 312» с творческим псевдонимом «Миша оргазм» водворили на два месяца в СИЗО. Кроме него, под стражу на два месяца заключили владельца ночного клуба и двух барменов.

Замначальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова сообщила, что 23 января четверых задержанных в клубе «Гараж 312» водворили в СИЗО на два месяца по обвинениям в «изготовлении и сбыте наркотиков» и «организации и содержании притонов для потребления наркотиков».

Ими оказались владелец ночного клуба, два бармена и арт-ведущий с творческим псевдонимом «Миша оргазм».

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провела обыск в ночном клубе 21 января. Тогда задержали более 50 человек.

Оперативники задержали владельца клуба, арт-ведущего, двух барменов и официантку по обвинениям в «распространении наркотических и психотропных веществ» среди посетителей клуба.

«Было установлено, что арт-ведущий клуба под сценическим псевдонимом “Миша-оргазм” при проведении вечеринок, активно проводил агитацию употребления спиртных напитков и наркотических средств, среди посетителей клуба. К реализации наркотиков “Миша-оргазм” также привлек своих коллег по клубу», — сообщили в МВД.

Кроме того, правоохранители отправили 32 человек в Республиканский центр наркологии для освидетельствования. У четверых из них подтвержден факт наркотического опьянения.

Замдиректора по лечебной работе Республиканского центра наркологии Татьяна Борисова сообщила журналисту Kloop.kg, что они употребляли марихуану. Однако, неизвестно употребляли ли задержанные наркотики именно в клубе.

Милиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление и сбыт наркотиков» и «Организация или содержание притонов для потребления наркотиков». Ведется следствие.

По теме: