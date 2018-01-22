МВД: Работники ночного клуба «Гараж 312» распространяли наркотики

Министерство внутренних дел сообщило, что работники клуба «Гараж 312» распространяли наркотики среди посетителей. Сотрудники МВД изъяли наркотики у арт-ведущего клуба, двух барменов и официантки.

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД сообщила, что работники ночного клуба «занимались распространением наркотических средств и психотропных веществ среди посетителей». Следствие считает, что клиенты заведения употребляли купленные или принесенные с собой наркотики в туалете клуба.

«Было установлено, что арт-ведущий клуба под сценическим псевдонимом “Миша-оргазм” при проведении вечеринок, активно проводил агитацию употребления спиртных напитков и наркотических средств, среди посетителей клуба. К реализации наркотиков “Миша-оргазм” также привлек своих коллег по клубу», — говорится в сообщении МВД.

Сотрудники Службы по борьбе с наркотиками задержали владельца клуба, арт-ведущего, официантку и двух барменов.

«У арт-ведущего, барменов и официантки были изъяты вещества, которые, согласно заключению эксперта Криминалистического управления МВД, были признаны наркотическими средствами и психотропными веществами», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в ночном клубе задержали кыргызстанца с 4,7 граммами гашиша. В клубе также изъято большое количество приспособлений для употребления наркотиков.

Оперативники отправили 32 человека в Республиканский центр наркологии для освидетельствования. У четверых из них подтвержден факт наркотического опьянения.

Замдиректора по лечебной работе Республиканского центра наркологии Татьяна Борисова сообщила журналисту Kloop.kg, что они употребляли марихуану.

«Мы не можем сказать, употребяли ли задержанные марихуану именно в клубе или нет», — сказала Борисова.

Милиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление и сбыт наркотиков» и «Организация или содержание притонов для потребления наркотиков».

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провела обыск в ночном клубе 21 января. Тогда были задержаны 50 человек.

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Соавтор: Эмиль Султаналиев.

Фото: Самат Джумакадыров, «Азаттык».