Новопавловка: Депутата приговорили к условному сроку за нападение на милиционеров

Депутата села Новопавловка Григория Мерешко приговорили к двум годам заключения условно. В октябре 2017 года его задержали за нападение на сотрудников патрульной милиции.

Пресс-секретарь Чуйского областного суда Байыш Байгазинов сообщил журналисту Kloop.kg, что депутата местного кенеша Григория Мерешко приговорили к 5 годам колонии, но на основе статьи «Отмена условного осуждения» — приговор смягчили до двух лет условно.

Приговор вынес Сокулукский районный суд 16 января. Мерешко обвиняли по статьям «Хулиганство» и «Коммерческий подкуп».

«Депутат передал руль своему водителю. Это коммерческий подкуп, то есть передача имущества», — пояснил пресс-секретарь Байгазинов.

Милиция задержала депутата ночью 23 октября 2017 года в селе Новопавловка. Его автомобиль остановили патрульные милиционеры за выезд на встречную полосу. В машине находился парламентарий и его водитель.

Депутат местного кенеша напал на двух милиционеров Пьяный депутат Новопавловского кенеша напал на двух сотрудников патрульной милиции.Осторожно! В видео очень много нецензурной брани:https://kloop.kg/blog/2017/10/24/guvd-chujskoj-oblasti-pyanyj-deputat-ajylnogo-kenesha-napal-na-militsionerov/ Publicerat av Kloop den 25 oktober 2017

Когда милиционеры попытались составить протокол на Мерешко из-за нарушения правил дорожного движения, он будучи в нетрезвом состоянии, начал угрожать правоохранителям.

Тогда в пресс-службе милиции сообщили, что при задержании парламентарий оказал сопротивление сотрудникам милиции. Он также поцарапал одного из милиционеров, а другому порвал униформу.

Сначала депутата оставили под домашним арестом. Однако после огласки инцидента в обществе, суд водворил депутата в СИЗО на два месяца.

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