Депутаты предлагают отбирать земельные участки для «общественных нужд»

Парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект, который позволит изымать земельные участки кыргызстанцев для «общественных нужд». Правозащитники считают, что этот закон может стать «коррупционной схемой» для лоббирования интересов строительных компаний.

В поправках в Земельный кодекс указывается, что государство может отобрать земельный участок возле многоквартирного дома для «государственных и общественных нужд» в случае «изъятия объектов недвижимости или реализации строительной документации».

К примеру, если какой-либо жилой или нежилой дом находится в месте, где по генеральному плану города должна быть проведена дорога или создан сквер, то государство может отобрать земельный участок возле дома для «общественных нужд».

«Без решения этого вопроса невозможна реализация генеральных планов, проектов застройки, реконструкции и благоустройства застроенных территорий для создания благоприятных и более комфортных условий проживания», — сказано в справке-обосновании законопроекта.

Законопроект внесли на общественное обсуждение.

Правозащитница фонда «Наше право» Калича Умуралиева считает, что парламентарии исказили понятие «общественных нужд», которые предполагают строительство школ, больниц или линий электропередач при отсутствии других альтернатив.

По ее мнению, некоторые депутаты лоббируют интересы строительных компаний, которые хотят получить земли в Бишкеке.

«Коррумпированные архитекторы нарисуют, что вот здесь должен стоять многоэтажный комплекс или гостиница. И это будет основанием для изъятия земельного участка? Как же люди, которые там жили? Мы готовим митинг. Это безобразие! […] Застройщикам хочется в городе иметь еще земли, а земель уже нет» — сказала она.

В 2016 году парламентарии уже рассматривали эти поправки в Земельный кодекс. Тогда законопроект получил одобрение депутатов в двух чтениях, однако затем он был отозван из-за недовольства общественности. Правозащитники обвинили депутатов в нарушении конституционных норм о защите прав на собственность.

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