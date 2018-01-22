Бишкек: В двух жилмассивах превышена концентрация вредных веществ в воздухе

Госагентство по охране окружающей среды сообщило, что пробы воздуха взяли в жилмассивах «Ак Орго»,«Ак Ордо» и на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова. Эксперты обнаружили превышение диоксида азота до 3,4 раз и оксида азота в 1,1 раза.

После проверки сотрудники ведомства планируют взять пробы воздуха во всех жилмассивах города. Эксперты агентства считают, что промышленные выбросы в воздух составляют всего 10 процентов всех загрязняющих веществ.

«Почти 90 процентов поступает от автотранспорта. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 выбрасываемых в окружающую среду органических соединений загрязняющих веществ», — говорится в сообщении госагентства.

Сотрудники госагентства подготовили план по улучшению качества воздуха в городе — они хотят сократить количество маршруток и заменить их на автобусы на газе и троллейбусы.

В Бишкеке планируется проводить дополнительные троллейбусные линии и обновлять автобусный парк.

Городские власти готовятся приобрести до 350 новых автобусов, которые будут ездить на газе — на покупку транспорта выделят 3,5 млрд сомов. Кредит на их приобретение выделит российская компания «Газпром» через покупку облигаций мэрии города под 12 процентов годовых. Мэрия будет расплачиваться за эти автобусы до 2025 года.

Премьер-министр Сапар Исаков 16 января поручил «минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу». После этого милиция начала проверки автомобилей на выбросы вредных веществ в воздух. Водителей машин, выборы которых превышают нормы, будут штрафовать на 1000 сомов.

Также Госэкотехинспекция начала проверку частных бань в Бишкеке. Если выбросы при топке бани будут превышать нормы, то владельца будут штрафовать на сумму от 1000 до 30 000 сомов.

Также владельцев бань обяжут устанавливать современные фильтры на дымоход. Если после проверки владельцы бань устранят нарушения, то их закроют.

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